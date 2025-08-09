TOP E FLOP FIORENTINA: SOHM BRILLA, KOUADIO ENTRA BENE. IL TRIDENTE PUÒ FARE MEGLIO

La Fiorentina è scesa in campo all’Old Trafford per l’amichevole contro il Manchester United. Il risultato finale è stato di 1-1 con la squadra viola in vantaggio con gol di Sohm. Questi top e flop viola della partita

TOP

Sohm: Che esordio per il centrocampista che segna subito con un destro preciso di prima intenzione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma non è solo il gol, il classe 2001 corre, si inserisce, mura le azioni offensive, sta bene fisicamente e si vede alla grande

Kouadio: Il classe 2006 della Fiorentina entra in campo a metà primo tempo per prendere il posto di Comuzzo, uscito infortunato. Pioli lo preferisce a tutti gli altri difensori che aveva in panchina e dopo pochi minuti si capisce il motivo: fresco, dinamico, sveglio, gioca di anticipo, legge bene le situazioni, non si risparmia, attacco lo spazio quando ne ha la possibilità. Una vera e proprio rivelazione

Ranieri: Il capitano viola fa un figurone contro i Red Devils. Legge bene le situazioni, non si fa intimorire da nessuno, difende, non ha paura e si sa anche proporre in avanti quando ci sono gli spazi giusti

FLOP

Gudmundsson: Albert deve ancora trovare la giusta alchimia con il tridente viola formato insieme a Kean e Dzeko. Gud non sfigura ma potrebbe fare molto di più; sempre piu lento del solito, non legge prima le giocate, perde sempre troppo tempo prima di fare la giocata e non soprende mai la difesa inglese

Kean: Si muove bene, fa anche qualche giocata bella da vedere ma ogni volta che ha la possibilità di realizzare una rete o si trova nella giusta posizione per poter segnare, il centravanti viola non trova mai la porta e la rete

Dzeko: Discorsi simile fatto per Kean, tanto lavoro fatto per la squadra, si va a prendere la palla spesso anche nel mezzo e dà una mano non indifferente. Ma non si rende mai pericoloso come potrebbe