Amrabat ha finalmente tolto dal suo profilo Instagram la scritta "Manchester United"

Amrabat voleva andare via dalla Fiorentina. Ha rifiutato la Turchia perchè voleva tornare al Manchester United, adesso però...

Sofyan Amrabat può davvero restare alla Fiorentina. Il calciatore marocchino, al Manchester United nell'ultima stagione, fino ad una settimana fa era fuori dal progetto viola, voglioso di tornare a giocare per la squadra inglese. Per questo motivo, sul suo profilo Instagram non ha mai tolto la dicitura: "Atleta del Manchester United", a dimostrazione della sua poca convinzione. Poi le cose sono cambiate, il feeling con Palladino, il mancato riscatto dal club inglese e dunque Amrabat adesso potrebbe davvero restare alla Fiorentina, un indizio arriva anche dal fatto che, finalmente, ha tolto da Instagram la scritta Manchester United, che aveva tenuto fino a poche ore fa, nonostante fosse a tutti gli effetti un giocatore viola, segno di una voglia di rottura che sta decisamente venendo meno. La Fiorentina ha ritrovato il suo centrocampista?

PEDULLA FA IL PUNTO SU GUDMUNDSSON

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