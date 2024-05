Dall’Inghilterra: “Amrabat non sarà riscattato dal Manchester United, per ora ritornerà a Firenze”

Tra i migliori in campo nella finale vinta contro il Manchester City in FA Cup e con un finale di stagione in crescendo, Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina in prestito al Manchester United, ha mostrato ottime performance.

Nonostante queste prestazioni eccellenti, che avevano fatto pensare a un possibile ripensamento da parte dei Red Devils sul riscatto del marocchino, come riporta Football Insider, la decisione è ormai definitiva: Amrabat non sarà riscattato. Il marocchino ex Verona tornerà quindi a Firenze in attesa di trovare una nuova destinazione.

