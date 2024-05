“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Dopo la prova incolore ad Atene, il futuro di Nico è tutto da scrivere

Tra i principali attori negativi di Olympiacos-Fiorentina c’è sicuramente Nico Gonzalez. Il Corriere Fiorentino ripercorre i tre anni dell’argentino a Firenze, evidenziando come “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”. Il talento gli ha conferito il potere, ma anche i 27 milioni spesi nel giugno 2021 per portarlo in Italia. E pensare che, l’estate scorsa, le premesse erano molto diverse: offerte superiori a 40 milioni di euro dalla Premier League rifiutate; un rinnovo, con relativo adeguamento, fino al 2028; la maglia numero 10 sulle spalle.

Nico Gonzalez come leader tecnico della squadra, come giocatore su cui contare nei momenti critici, non è stato all’altezza nella serata dell’Opap Arena. Un anno dopo, con numeri pressoché identici a quelli della stagione precedente, da 14 gol e 5 assist a 15 gol e 5 assist, molto è rimasto in sospeso: se da un lato il reparto offensivo viola è stato nuovamente rivoluzionato, senza particolari benefici né per Nico Gonzalez né per risolvere il problema del gol, è altrettanto vero che, al terzo anno di Serie A, di Fiorentina e di lavoro con Italiano, l’argentino era atteso al grande salto di qualità, a convivere con sguardi e giudizi non più così comprensivi e tolleranti, ma ora carichi di aspettative e speranze. E ad Atene Nico ha fallito in modo clamoroso.

