Gazzetta: “No ad Aquilani, all-in su Palladino. Obiettivo incontrare Commisso e chiudere l’accordo”

A breve inizierà una vera e propria rivoluzione in casa Fiorentina, partendo dalla panchina passando poi per la rosa. Tanti saluteranno Firenze dopo vari anni e Commisso si prepara a dare il via a una vera e propria rivoluzione totale. La Gazzetta dello Sport si sofferma su chi allenerà Firenze il prossimo anno e tutti gli indizi portano a Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza ha parlato con Galliani, domani avrà il via libera. L’obiettivo è incontrare Commisso e chiudere al più presto l’accordo per il suo approdo a Firenze.

Vincenzo Italiano intanto, è pronto a salutare dopo la sfida di Bergamo. Commisso lo incontrerà al Viola Park per sancire l’addio e quindi salutarlo definitivamente dopo tre anni intensi. Dopodiché, ecco che sarà fatto un tutto per tutto su Palladino. Era in pole anche Alberto Aquilani ma è stato alla fine scartato. L’ex tecnico della Primavera viola è molto bravo con i giovani, ma l’unica esperienza in B veniva considerata insufficiente per guidare in maniera degna la panchina della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.