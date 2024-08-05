Nazione: “La Fiorentina ha scelto De Gea, manca l’accordo sullo stipendio ma c’è fiducia”

Viste le alte richieste d'ingaggio, lo spagnolo è stato fermo un anno

La giornata di oggi sarà decisiva anche su quel fronte, con la Fiorentina che avrebbe scelto di puntare su David De Gea. L'ex Manchester United è un profilo che soddisfa le richieste di Raffaele Palladino. Lo spagnolo è stato fermo un anno visto le sue alte richiesta di ingaggio, ma le cose adesso sono cambiate. La Fiorentina deve trovare l'accordo sullo stipendio ma c'è molta fiducia. Lo scrive La Nazione.

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