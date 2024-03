Amrabat sbaglia, il City segna, Marianella lo massacra: “Inguardabile, orribile, non è da questo livello”

Si è giocata in Premier League la sfida tra Manchester City e Manchester United, vinta dalla squadra di Guardiola per 3-1. Protagonista in negativo della sfida è stato Sofyan Amrabat, il giocatore in prestito dalla Fiorentina è entrato al minuto 82 in campo in tempo per perdere la palla che ha poi fatto segnare Haaland la rete del 3-1. Un errore, quello di Amrabat, che ha scatenato il commento di Massimo Marianella, che su Sky in telecronaca ha detto: “Inguardabile Amrabat, fa una cosa orribile e dimostra di non appartenere a questo livello”. Questo l’errore di Amrabat

IL ROSSO A RICCI? FU LO STESSO CON BONAVENTURA