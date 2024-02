Dall’Inghilterra confermano: “Amrabat tornerà alla Fiorentina a giugno”. Incassati 10 milioni per 1 anno

Secondo quanto riportano dall’Inghilterra, il portale Manchester Evening News, ha confermato una notizia che nell’ambiente viola è già nota, ovvero il ritorno a Firenze di Sofyan Amrabat a fine stagione dopo la stagione con la maglia del Manchester United. Il centrocampista marocchino classe 96 non sta affatto convincendo in Premier League. La Fiorentina lo aveva ceduto in prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Dunque il club viola, per essersi privata di Amrabat per una sola stagione, ha incassato 10 milioni. A giugno poi il centrocampista valuterà il suo futuro insieme con la società.

LE PAROLE DI KAYODE