Corriere dello Sport: “Mourinho sta provando a convincere Amrabat ma lui vuole tornare in Premier”

Amrabat attende un possibile rilancio dello United

Sofyan Amrabat sta vivendo un periodo difficile alla Fiorentina, ormai consapevole che il suo futuro non sarà con il club viola. Nonostante il desiderio della Fiorentina di monetizzare al meglio dalla sua cessione, Amrabat spera di trasferirsi in Inghilterra, preferendo la Premier League.

Finora, il Fenerbahçe di José Mourinho ha mostrato interesse, offrendo 10 milioni di euro, cifra considerata insufficiente dalla Fiorentina. Amrabat attende un possibile rilancio da parte del Manchester United, che ha finora scelto di non riscattare il suo cartellino. Nel frattempo, il giocatore continua ad allenarsi con la squadra, pur sapendo che il suo destino sarà altrove. Lo scrive il Corriere dello Sport.