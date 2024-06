Dall’Inghilterra: “Lo United non vuole ingaggiare Amrabat, tornerà a Firenze. Galatasaray interessato”

Uno dei casi più delicati di casa Fiorentina è quello legato a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, come rivelato dal direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa, non vuole tornare a Firenze e preferirebbe continuare ad indossare la maglia dei Red Devils. Il Manchester United – secondo quanto riporta Muppetiers – non ha però intenzione di ingaggiarlo. Ci sarebbe l’interesse del Galatasaray, che cerca dei profili per poter rinforzare il suo centrocampo. Il centrocampista tornerà a Firenze, ma non per restarci. Le parti ragioneranno insieme per poter trovare una soluzione.

PEDULLÀ: “KEAN VOLUTO DA PALLADINO. BISOGNA ASPETTARE PER ZANIOLO. TERRACCIANO PUÒ ESSERE CEDUTO”