Pedullà: “Kean voluto da Palladino. Bisogna aspettare per Zaniolo. Terracciano può essere ceduto”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole: “Kean arriverà per 13 milioni più 3 di bonus, l’operazione ha avuto un impulso nelle ultime settimane grazie alla volontà di Palladino che l’avrebbe voluto al Monza ma Kean aveva scelto l’Atletico Madrid. Ha fatto una scelta veloce voluta e sentita dopo lo scarso minutaggio degli ultimi mesi, per me è un acquisto importante perchè Palladino è l’allenatore ideale per rilanciare Kean, vedremo se sarà l’unico acquisto davanti. Sul discorso Ikonè stiamo andando avanti, ho discorso caldi in Qatar ma non in Europa, aspettiamo che la manifestazione d’interesse diventi offerta che magari è già arrivata, teniamolo sul pulmino dei partenti. Kean deve solo fare le visite il balletto nel calcio di oggi è questo esce uno entra uno. Importante avere 2|3 tasselli nuovi prima del ritiro.

Non ho riscontri su un accelerata per Zaniolo, c’è la Fiorentina che è ancora in corsa con l’Atalanta, lui andrebbe ovunque anche da Gasperini, la partita si gioca su quale condizioni il diritto di riscatto diventa obbligo, su questo stanno lavorando, ieri sera c’è stato un appuntamento che non ha detto aggiornamenti, è una partita che non è detto si chiuderà entro il weekend. Kean lo hai chiuso entro fine Giugno per motivi di Bilancio, perché dopo il 30 Giugno si entra in un altro bilancio, la juve lo ha pagato 40 milioni ed è dovuta rientrare, alcuni bonus sono facili. L’Atletico Madrid non lo ha preso perchè sarebbe rientrato dopo 3 giorni.

Per Duncan la Fiorentina ritiene concluso il ciclo, con Bonaventura non si sono trovati e Castrovilli deve ripartire da un ingaggio più basso di quello che chiedeva prima di infortunarsi. Terracciano rimane al 70% ma non ci metto due mani perchè se qualcuno dovesse fare un offerta congrua la Fiorentina non la rimanderebbe al mittente, non è blindato per me ha una valutazione di 5/6 milioni, il prezzo lo fa il mercato, l’Inter spende 15 milioni per Martinez, Terracciano è in una lista di 3 squadre ma non è al primo posto. Ci sono amcora 4/5 portieri che vanno aspettati.

per Kayode non ci sono novità non perché l’Aston Villa non lo vuole ma perchè la Fiorentina è concentrata sulle operazioni in entrata, non ho riscontri clamorosi su uno scambio tra Amrabat e Zaniolo. Kayode vale 25 milioni la valutazione è questa. Per Nzola e Lucchesi ci sono cose in stato embrionale, Favasuli il Bari è in pole, non mi risulta una trattativa per Blanco. Per me Barak può rimanere ma è un giocatore che può avere sempre mercato, a Gennaio è stato cercato dal Napoli ed è rimasto ma non ci sono trattative”

