La Gazzetta: “Idea Gaetano non solo per la Fiorentina. Su di lui ci sono anche Cagliari e Parma”

Uno dei nomi per il centrocampo della Fiorentina è quello di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli. Il trequartista, autore di 5 gol e 2 assist nella stagione appena terminata, sarà valutato da Antonio Conte, che avrà un ruolo determinante sulla sua eventuale cessione o permanenza nel club partenopeo. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre alla Fiorentina, altre squadre di Serie A starebbero seguendo la sua situazione: su di lui ci sarebbe in primis il Cagliari, anche in virtù del prestito di gennaio, che potrebbe proporre al Napoli un prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo; poi ci sarebbe anche una neopromossa, il Parma, che gli garantisce un posto da titolare.

