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Notizie Gaetano Fiorentina

Il Mattino: "La Fiorentina è interessata a Gianluca Gaetano del Napoli. Su di lui anche Cagliari e Parma"

14 luglio 2024 15:23

La Gazzetta: "Idea Gaetano non solo per la Fiorentina. Su di lui ci sono anche Cagliari e Parma"

28 giugno 2024 15:45

Gazzetta rivela: "Il Cagliari vuole riprendersi Gaetano. I sardi potrebbero acquistarlo a titolo definitivo"

26 giugno 2024 16:23

Nazione: "Palladino spinge per portare Kean e Gaetano in viola. Il primo acquisto arriverà a ridosso del ritiro"

24 giugno 2024 10:43

Corriere dello Sport: “All-in della Fiorentina su Gaetano, per Palladino è il perfetto sostituto di Bonaventura”

23 giugno 2024 09:29

Nazione: "Palladino in pressing, vuole Gaetano ma tutto dipende da Conte, potrebbe tenerlo a Napoli"

21 giugno 2024 09:37

Da Napoli: "La Fiorentina si è inserita nella corsa per Gaetano. Piace molto a Palladino"

19 giugno 2024 14:15

La Fiorentina blocca Barak? Di Marzio annuncia: "È fatta per Gaetano al Cagliari"

01 febbraio 2024 12:41

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