Notizie Gaetano Fiorentina

Il Mattino: "La Fiorentina è interessata a Gianluca Gaetano del Napoli. Su di lui anche Cagliari e Parma"
14 luglio 2024 15:23
La Gazzetta: "Idea Gaetano non solo per la Fiorentina. Su di lui ci sono anche Cagliari e Parma"
28 giugno 2024 15:45
Gazzetta rivela: "Il Cagliari vuole riprendersi Gaetano. I sardi potrebbero acquistarlo a titolo definitivo"
26 giugno 2024 16:23
Nazione: "Palladino spinge per portare Kean e Gaetano in viola. Il primo acquisto arriverà a ridosso del ritiro"
24 giugno 2024 10:43
Corriere dello Sport: “All-in della Fiorentina su Gaetano, per Palladino è il perfetto sostituto di Bonaventura”
23 giugno 2024 09:29
Nazione: "Palladino in pressing, vuole Gaetano ma tutto dipende da Conte, potrebbe tenerlo a Napoli"
21 giugno 2024 09:37
Da Napoli: "La Fiorentina si è inserita nella corsa per Gaetano. Piace molto a Palladino"
19 giugno 2024 14:15
La Fiorentina blocca Barak? Di Marzio annuncia: "È fatta per Gaetano al Cagliari"
01 febbraio 2024 12:41
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