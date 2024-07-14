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Il Mattino: "La Fiorentina è interessata a Gianluca Gaetano del Napoli. Su di lui anche Cagliari e Parma"

La Fiorentina mette nel mirino Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 in uscita dal Napoli. Per lui c'è concorrenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 15:23
Il Mattino: "La Fiorentina è interessata a Gianluca Gaetano del Napoli. Su di lui anche Cagliari e Parma" -
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La Fiorentina deve muoversi sul mercato nell'operazione di ricostruzione del suo centrocampo. Secondo quanto riporta Il Mattino, i viola sarebbero interessati al classe 2000 Gianluca Gaetano del Napoli, il quale viene da un prestito di 6 mesi al Cagliari, contribuendo alla salvezza dei sardi. Tuttavia, anche in virtù delle ottime cose fatte vedere nel club rossoblù, diversi sarebbero le squadre che gli starebbero facendo la corte: lo stesso Cagliari vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo o chiederlo ai partenopei con la formula dell'obbligo di riscatto, mentre dall'altra ci sarebbe anche il neopromosso Parma.

CARNEVALI: “THORSTVEDT? NESSUNA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA. VORREMMO TRATTENERLO, È IMPORTANTE PER NOI”

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