Il Mattino: "La Fiorentina è interessata a Gianluca Gaetano del Napoli. Su di lui anche Cagliari e Parma"

La Fiorentina mette nel mirino Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 in uscita dal Napoli. Per lui c'è concorrenza

La Fiorentina deve muoversi sul mercato nell'operazione di ricostruzione del suo centrocampo. Secondo quanto riporta Il Mattino, i viola sarebbero interessati al classe 2000 Gianluca Gaetano del Napoli, il quale viene da un prestito di 6 mesi al Cagliari, contribuendo alla salvezza dei sardi. Tuttavia, anche in virtù delle ottime cose fatte vedere nel club rossoblù, diversi sarebbero le squadre che gli starebbero facendo la corte: lo stesso Cagliari vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo o chiederlo ai partenopei con la formula dell'obbligo di riscatto, mentre dall'altra ci sarebbe anche il neopromosso Parma.

CARNEVALI: “THORSTVEDT? NESSUNA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA. VORREMMO TRATTENERLO, È IMPORTANTE PER NOI”

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