Carnevali: "Thorstvedt? Nessuna trattativa con la Fiorentina. Vorremmo trattenerlo, è importante per noi"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato durante il programma 'Dribbling' su Rai 2 del mercato in uscita dei neroverdi, in particolare di Domenico Berardi e Kristian Thorst...

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato durante il programma 'Dribbling' su Rai 2 del mercato in uscita dei neroverdi, in particolare di Domenico Berardi e Kristian Thorstvedt: "Per quanto riguarda Domenico Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici e lo aspettiamo. In questo momento non c'è nulla di concreto, il pensiero più importante in questo momento è il suo recupero. Thorstvedt in questi giorni ho sentito che siamo vicini, che mancano un paio di milioni. La verità è che ad oggi con la Fiorentina non c'è nessuna trattativa, è un giocatore per noi molto importante, vorremmo trattenerlo perché l'obiettivo principale del Sassuolo è tornare in Serie A con i giocatori affidabili".

PEDULLÀ: “PER IKONÉ POTREBBERO MATERIALIZZARSI QATAR O ARABIA. NZOLA? IL CAGLIARI AVEVA FATTO QUALCHE SONDAGGIO”

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