La Fiorentina blocca Barak? Di Marzio annuncia: “È fatta per Gaetano al Cagliari”

Il Cagliari aveva corteggiato Antonin Barak, alla ricerca di rinforzi a centrocampo. La Fiorentina aveva bloccato il centrocampista ceco a Firenze, in attesa di prendere un nuovo esterno offensivo. I sardi sono andati in pressing su Gianluca Gaetano, avviando i contatti con il club di Aurelio De Laurentiis, alla ricerca di un’alternativa. Le due società hanno trovato l’accordo dunque, il centrocampista lascerà Napoli, come annuncia Gianluca Di Marzio.

