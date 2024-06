Nazione: “Palladino spinge per portare Kean e Gaetano in viola. Il primo acquisto arriverà a ridosso del ritiro”

Inizia oggi la prima vera settimana di Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina. Come riporta La Nazione, l’allenatore gigliato è giunto nelle scorse ore in città e domani sarà ufficialmente presentato ai suoi nuovi tifosi. L’appuntamento è alle ore 12 presso il Media Center del Viola Park. Daniele Pradè sarà sicuramente presente per introdurlo, anche se una breve presentazione era stata fatta lo scorso 4 giugno con tanto di firma sul contratto. Stavolta ci sarà tempo per approfondire tematiche e motivazioni, forse anche discutere di nomi di mercato. Già, perché la presenza dell’allenatore al Viola Park facilita incontri e riunioni proprio sul tema più importante: come e quando rafforzare la squadra. Nomi a parte (pare abbia richiesto Gaetano e Kean), ci sarà da capire anche i tempi degli acquisti, perché oggi non sembra esserci nessuno prossimo a vestirsi di viola. Il primo traguardo intermedio potrebbe essere fissato per i primi giorni di ritiro. Un paio di settimane per cercare di stringere il cerchio e fornire all’allenatore almeno il primo rinforzo. Il lavoro da fare è tanto, il cambio di allenatore richiede ritmi serrati per arrivare preparati ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Per questo motivo avere la rosa al completo il prima possibile sarebbe di vitale importanza. Facile a dirsi, meno a realizzarsi per Pradè e Goretti che devono fare i conti con i prezzi elevati di inizio estate. Durante la presentazione di domani saranno svelati anche i membri dello staff del tecnico campano nella sua avventura a Firenze.

