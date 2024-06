Nelle ultime ore, si sono intensificati i contatti che portano a Gaetano, fantasista di rientro dal prestito al Cagliari. Il classe 2000 dovrà essere valutato da Antonio Conte e quindi partirà in ritiro con la squadra ma la sua cessione non è esclusa. Viene considerato da Palladino il perfetto sostituto di Giacomo Bonaventura, che lascerà a zero Firenze e la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.