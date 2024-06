Nazione: “Palladino in pressing, vuole Gaetano ma tutto dipende da Conte, potrebbe tenerlo a Napoli”

Raffaele Palladino inizia a farsi sentire per le possibili scelte di mercato della Fiorentina. Un nome sul taccuino dell’ex allenatore del Monza e quello di Gaetano. Esterno del Napoli, di ritorno da una buona esperienza al Cagliari, potrebbe non rientrare nei piani di Antonio Conte. Per questo motivo il club viola è giù in pressing per regalare a Palladino un giocatore da lui molto apprezzato. Lo scrive La Nazione.

