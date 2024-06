Zangrillo risponde: “Retegui? Valutiamo le possibilità di scambio, ma non svendiamo i nostri gioiellini”

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha così risposto sulla possibile cessione dei due gioiellini del Grifone, nonché Albert Gudmundsson e Mateo Retegui. Quest’ultimo era stato accostato alla Fiorentina prima della chiusura per Moise Kean, il primo colpo estivo dei viola, questo fortemente voluto dal nuovo allenatore, nonché Raffaele Palladino. Le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TMW:

“Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro a.d. abbia detto che noi prendiamo in valutazioni delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini”.

PEDULLÀ: “KEAN VOLUTO DA PALLADINO. BISOGNA ASPETTARE PER ZANIOLO. TERRACCIANO PUÒ ESSERE CEDUTO”