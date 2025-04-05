Furlani ci crede: "Focalizzati sulla Fiorentina. Puntiamo ancora alla qualificazione in Champions"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Tre giorni fa ho fatto un'intervista in cui avevo detto che non...

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Tre giorni fa ho fatto un'intervista in cui avevo detto che non commentiamo nomi. Stiamo ancora valutando, non abbiamo ancora deciso e lo faremo entro la prossima stagione"

Sulla scelta del direttore sportivo: "Sappiamo che la preparazione per la stagione è già iniziata, non è importante focalizzarsi sulla deadline ma sul prendere le persone giuste per fare il bene del Milan".

Infine: "Mi focalizzerei sulla parte sportiva, sull'importanza per il Milan di chiudere bene la stagione e vincere, noi puntiamo ancora alla qualificazione per la Champions League".