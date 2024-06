Cecchi afferma: “Kean meglio di Retegui. Zaniolo? insieme a Nico, Kean e Beltran non mi dispiace affatto”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del calciomercato della Fiorentina. Queste sono state le sue parole durante l’intervista:

“L’arrivo di Kean? La vera questione è, cosa può permettersi la Fiorentina adesso?. In questo momento il grande nome ci è negato e anche gli ultimi risultati non sono certo a nostro favore. La viola è 8 anni che è fuori dal calcio che conta, quindi si deve puntare su scommesse come l’ex attaccante della Juventus Moise Kean. Potenzialmente non mi piace, è molto discontinuo, ma di quelli che potrebbero arrivare a Firenze sicuramente non è uno dei peggio. Un’operazione alla Hojlund la Fiorentina l’ha fatta lo scorso anno con Beltran, anticipando tutti gli altri.

“Se mi chiedete chi preferisco tra Kean o Pinamonti io vi dico il primo. Se mi viene detto 30 milioni per Retegui o 15 per Kean prendo sempre il secondo, magari utilizzando gli altri quindici su un’operazione a grande rischio come Zaniolo. Faccio un appello alla Fiorentina: vi prego non scambiate Nico Gonzalez con Zaniolo, altrimenti il mio discorso cambia totalmente. Avere un attacco con Kean, Nico Gonzalez, Zaniolo e Beltran, con uno di loro fuori, pronto ad entrare in caso di necessità, non mi dispiace affatto.