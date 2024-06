Valcareggi duro: “Kean e Zaniolo non li avrei mai presi, voto 4. I numeri sono infelici, non segnano”

Furio Valcareggi, intermediario di mercato, ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina, queste le sue parole di Lady Radio:

“Non avrei preso mai Zaniolo e Kean, non mi convincono perchè i numeri sono infelice, uno ha fatto 104 presenze e 14 gol, lo scorso anno zero gol. Kean è una riserva della Juventus che costa tutti quei soldi, non sempre gioca, ha delle pause incredibili, gioca bene ma bisogna vedere quante volte gioca bene, io non voglio più gente inaffidabile fisicamente. Zaniolo è stato già qua, si è comportato male, a volta non bisogna perdonare le persone.

Zaniolo ha delle difficoltà nel corso del campionato, gioca bene ma prendo chi ha più presenze ed è magari meno bravo sulla carta. Io non li avrei mai presi. La Juventus si è tolta un peso economico con Kean, io avrei preso un giocatore più affidabile come Lucca e Pinamonti. Il calcio prevede affidabilità, bisogna vedere anche quante partite fanno ogni anno, se prendi questi santoni che giocano 3 partite all’anno non so a cosa ti servono. Kean è una riserva della Juventus. Sono operazioni che non mi piacciono, voto 4 a queste operazioni”

