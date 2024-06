Gazzetta: “Kean, nelle prossime ore visite e firma fino al 2029. Decisivi Palladino e Lucci”

Nelle prossime ore ci saranno visite mediche e firma di Moise Kean con la Fiorentina, prima dell’ufficialità che lo legherà a Firenze per i prossimi cinque anni, fino al 2029. Riepilogando le cifre della trattativa e sottolineando il ruolo di Palladino nella scelta, visto che l’allenatore è stato il primo sponsor per il passaggio dell’attaccante in viola. Altro ruolo importante lo ha avuto l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, che verso pranzo ha fatto sì che si arrivasse all’accordo quando le parti sembravano ormai prendere le distanze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, KEAN LA PUNTA BIG