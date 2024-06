Sky Sport: “Favasuli rinnoverà con la Fiorentina fino al 2027 e partirà in prestito. In pole c’è il Bari”

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in Serie B con la maglia della Ternana, l’esterno classe 2004, Costantino Favasuli, rinnova con la Fiorentina fino al 2027 e partirà subito in prestito per una nuova avventura. Sul giocatore attualmente c’è il grande interesse del Bari, con cui, nella giornata di oggi, ci sarà un incontro con il DS Magalini. Oltre ai biancorossi ci sono anche Frosinone, Catanzaro e Cesena. Lo riporta Sky Sport.

