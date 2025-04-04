Castrovilli: "Ho pensato di smettere per gli infortuni, uno dietro l'altro così non è semplice"

L'ex numero 10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in un intervista con i suoi compagni di squadra del Monza queste le sue parole:La finale a Wemble...

L'ex numero 10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in un intervista con i suoi compagni di squadra del Monza queste le sue parole:

La finale a Wembley e Vialli

"Ero in tribuna durante la finale e mi sono subito accorto di aver vinto. Se penso a Vialli penso a lui che per scaramanzia arrivava sempre in ritardo sul pullman, sorridevi davanti a questa scena ma ci ha portato fortuna. Era una bellissima persona e ci ha dato una grande mano a vincere l'Europeo."

Mister Mancini

"Mancini si fidava di ognuno di noi, è un allenatore molto forte. Quando ho esordito contro il Galles è stata una bella emozione, alla prima palla mi tremavano le gambe. Quando sono tornato in Puglia Minervino mi ha fatto una grande festa, li ho realizzato di aver vinto"

L'importanza del Mental Coach

"A me ha aiutato tanto durante l'infortuni visto che ne ho avuti pochi. Ho pensato anche di smettere perché uno dietro l'altro non è facile, mi ha aiutato la nascita di mio figlio, perché mi ha dato motivazioni e la testa fa tutto."