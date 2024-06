Corriere Fiorentino: “È Kean la punta big della Fiorentina. Se parte Nzola può arrivarne una di scorta”

La casella dal centravanti era una delle priorità della Fiorentina, e Pradè si è mosso subito per accontentare Palladino con Moise Kean. Dopo aver cercato il ragazzo già a gennaio la viola lo avrà finalmente a disposizione. Le società durante il pranzo di ieri erano ancora lontano dal trovare l’accordo, ma l’agente del ragazzo, Lucci, è stato decisivo in tal senso. Ma il mercato dei 9 potrebbe non essere finito, se partisse Nzola potrebbe arrivare una punta di scorta, non un big però. La Fiorentina punta su Kean. Lo scrive il Corriere Fiorentino.