Tifosi dell’Inter attaccano Commisso: “Prima attacca la Juve poi regala 20 milioni per uno in scadenza”

La Juventus fa sempre discutere, quando acquista un giocatore oppure quando lo cede. Ma in pochi forse si aspettavano che la cessione di Moise Kean potesse diventare un vero e proprio caso sui social. La Fiorentina ha deciso di scommettere sull’attaccante che è stato a lungo nel giro della nazionale ma che non è riuscito a entrare a far parte della squadra di Luciano Spalletti.

L’affare Moise Kean era nell’aria già da qualche giorno ma soltanto nelle ultime ore è stato portato a compimento con le due società che hanno trovato un accordo. L’intesa definitiva è arrivata sulla base di 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus, il giocatore firmerà un contratto di cinque anni da 2,2 milioni di euro a stagione. L’interessamento della Fiorentina non stupisce visto che già nella scorsa stagione c’era stato un avvicinamento. La dirigenza viola è convinta di poter dare una svolta alla carriera di un giocatore che ha vissuto una stagione difficile ma che ha grandi potenzialità.

Non c’è dubbio che l’avventura di Moise Kean con la maglia bianconera era giunta a un punto di rottura. Nel corso degli ultimi mesi, l’attaccante era di fatto sparito dalle rotazioni di Massimiliano Allegri. Dopo alcune buone prestazioni, lo scorso campionato, in tanti si aspettavano dei miglioramenti da parte sua e invece è arrivata una stagione da 19 presenze e nessun gol. Per la Juve si tratta di un affare importante visto che ora Giuntoli avrà a disposizione risorse importanti per lanciarsi alla caccia di Khephren Thuram, individuato come il giocatore ideale per il centrocampo di Thiago Motta.

Il caso “plusvalenze” è ancora fresco nella memoria dei tifosi della serie A e ora c’è chi torna a lanciare accuse nei confronti della Juventus ma anche di Commisso, presidente della Fiorentina.

Nelle ultime ore i tifosi dell’Inter sono sul piede di guerra. L’accusa è quella di aver risolto un problema ai bianconeri e di aver pagato troppo per l’attaccante: “La meravigliosa dirigenza della Fiorentina che spende 20 milioni di euro per Kean in scadenza, dopo aver ceduo alla Juve Chiesa e Vlahovic negli ultimi anni. Poi Commisso è sempre lì pronto ad attaccarli. A parole”.

Ma i tifosi della Juventus sono pronti a rispondere: “Che polli quella della Fiorentina che prendono Kean, classe 2000 con esperienza internazionale a 13 milioni, se si fossero svegliati qualche anno prima potevano prendere Pinamonti a 20 che ha giovato tra una squadra in zona retrocessione e l’altra”. Lo scrive Sport Virgilio

