Pedullà: “United, chi sa fare calcio punta su De Gea. Complimenti Fiorentina, un’intuizione illuminata”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha rivolto dure critiche al Manchester United, elogiando invece la Fiorentina per il colpo David De Gea. Queste le sue parole:

“Ritengo clamoroso come si stia gestendo il mercato al Manchester United: stanno sperperando patrimoni, buttando soldi dalla finestra, e tutto questo senza avere un direttore sportivo all’altezza della situazione. Hanno lasciato andare via a parametro zero De Gea, che era stato uno dei migliori portieri della Premier League. Oggi nessuno, in giro per l’Inghilterra, sembra nemmeno ricordarsi di lui. Anche questo è un fatto incredibile.

Spendono milioni su milioni e poi prendono Onana… E qui vanno fatti i complimenti alla Fiorentina, che ha avuto un’intuizione illuminata nel puntare su De Gea. Al contrario, al Manchester United vanno fatte solo congratulazioni amare: è proprio vero che, a volte, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. E nel loro caso, il pane ce l’hanno, eccome… ma mancano completamente i denti. E così restano a digiuno. Una miopia calcistica totale.

Complimenti ancora alla Fiorentina per il colpo, e grazie al Manchester United per questi “regali” che raccontano meglio di qualsiasi parola l’assenza di una vera programmazione. Perché chi sa fare calcio, De Gea e McTominay ce li avrebbe ancora in rosa”.