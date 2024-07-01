Da Manchester: "Uomo mercato dello United a Firenze per parlare di Amrabat. Potrebbe essere riscattato"

Il Manchester United potrebbe riscattare Sofyan Amrabat. Ecco gli indizi riportati dal sito inglese che segue le vicende dei Red Devils

Grosso punto interrogativo per quanto concerne il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina. Dopo la sua parentesi non così esaltante in Premier League, il Manchester United dovrà decidere se esercitare il riscatto fissato a 20 milioni di euro + 5 di bonus. Il prestito di Amrabat è scaduto, ma è ancora elencato nella sezione dei giocatori della prima squadra sul sito web dello United, che è stata aggiornata dopo il rilascio di Brandon Williams, Raphael Varane e Anthony Martial. Secondo Manchester Evening News, Matt Hargreaves, uomo mercato dei Red Devils, è volato a Firenze il giorno della scadenza per parlare della situazione del centrocampista marocchino. Questo potrebbe essere, secondo il sito inglese, un passaggio importante per capire quale sia la volontà del club di Manchester.

SARA MEINI: “ZANIOLO PREFERISCE LA FIORENTINA, MA L’ATALANTA È IN VANTAGGIO CON IL GALATASARAY”

https://www.labaroviola.com/sara-meini-zaniolo-preferisce-la-fiorentina-ma-latalanta-e-in-vantaggio-con-il-galatasaray/259231/