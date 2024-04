Sportitalia rivela: “Il Fulham vuole offrire 30 milioni alla Fiorentina per Sofyan Amrabat”

Sofyan Amrabat potrebbe continuare a vivere la sua esperienza in Premier League, ma non al Manchester United. I Red Devils hanno preso una decisione: non eserciteranno il riscatto fissato a 30 milioni di euro, avendo già versato 10 milioni nelle casse della Fiorentina per il prestito oneroso. Nonostante la stagione non esaltante a Manchester, il Fulham si starebbe preparando a formulare un’offerta di 30 milioni per il mediano, la cui volontà, da quanto emerge, non sarebbe quella di tornare a Firenze e rimanerci.

“I Red Devils hanno già preso la decisione di non riscattare il centrocampista dalla Fiorentina, ma c’è un altro club inglese pronto a formulare un’offerta alla società viola. Secondo quanto riportato da Sportitalia il Fulham ha messo nel mirino il mediano marocchino e starebbe preparando la proposta ufficiale da 30 milioni di euro”, riporta TMW.

I rapporti fra lui, la dirigenza e la piazza si sono già incrinati da gennaio del 2023, quando il Barcellona provò a strapparlo ai viola negli ultimi giorni di mercato, e si sono ulteriormente deteriorati per le sue “follie” che hanno costretto la società a consegnarlo ai Red Devils, rifiutando ogni altra offerta presentata. Bisognerà capire quale sarà la volontà del giocatore, e se per Amrabat il Fulham sia una destinazione gradita.

