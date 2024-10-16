Dalla Turchia: l'ex Fiorentina Montella in pole per la panchina del Manchester United se salta Ten Hag

Montella è finito nel mirino dello United

Secondo quanto riporta la stampa turca, Vincenzo Montella, alla guida della Turchia da appena un anno, sarebbe il primo della lista in caso di esonero di Ten Hag, che ha finora collezionato solo 8 punti ed è a 10 lunghezze dalla capolista Liverpool. Dopo aver guidato fra le altre Samp, Milan e Fiorentina, l’ex attaccante della Roma ha aperto le porte dell’Europa all’Adana Demirspor, che ha allenato dal 2021 al 2023 prima di prendere le redini della nazionale, nella quale ha fatto debuttare un giovanissimo Yildiz. Lo scrive Gazzetta.

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