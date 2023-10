Amrabat continua a non incidere: McTominay lo sostituisce, segna due gol e salva il Manchester United

L’avventura dell’ex Fiorentina, Sofyan Amrabat, al Manchester United non è iniziata con il piede giusto. Nelle prime partite il marocchino è stato schierato terzino (decisamente non il suo ruolo), oggi invece è partito titolare a centrocampo accanto a Casemiro nel match contro il Brentford. I Reds sono rimasti in svantaggio fino all’uscita dal campo dello stesso Amrabat che è stato sostituito al minuto 87 da McTominay: lo scozzese con una doppietta nei minuti di recupero ha ribaltato il risultato ed ha permesso al Manchester United di portare a casa i 3 punti.

