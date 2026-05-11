Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"

Il centravanti serbo non ha ancora rinnovato con il club e potrebbe andare via

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è entrato in una fase di stallo, un "tempo sospeso" che troverà una risoluzione solo nel faccia a faccia decisivo previsto per fine maggio, a stagione conclusa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo si scontra con un ostacolo preciso: il club bianconero ha fissato un tetto salariale invalicabile di 7 milioni di euro, e la distanza tra questa proposta e le pretese dell'attaccante — tra commissioni e premi alla firma — rende l'ipotesi di un addio dell'ex Fiorentina sempre più concreta. Il peso delle incertezze è stato alimentato dallo stesso giocatore: quel "vediamo" pronunciato al Via del Mare risuona come un segnale d'allarme, confermando che il serbo si sta guardando intorno, forte dell'interesse di diversi top club europei.

La lista delle pretendenti è lunga: il Bayern Monaco lo individua come l'erede ideale di Lewandowski, ma restano vive anche le piste inglesi che portano a West Ham e Manchester United, senza escludere un possibile affondo del Milan qualora Allegri dovesse sedere sulla panchina rossonera. In questo scenario di precarietà, spicca il grido di battaglia di Luciano Spalletti, che ha rivolto un appello accorato alla dirigenza affinché il centravanti venga blindato a ogni costo, preferendo pochi ritocchi mirati alla cessione di un pilastro fisico come lui. La fumata bianca, tuttavia, dipenderà inevitabilmente dai ricavi UEFA e dalla reale volontà della Juventus di compiere un ultimo sforzo economico per trattenerlo.