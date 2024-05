Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma gioca titolare nella finale di FA Cup tra City e United

Ormai non è un segreto: Sofyan Amrabat non verrà riscattato dal Manchester United e farà ritorno alla Fiorentina, con un futuro tutto da scrivere. Ciononostante, Ten Hag, allenatore dei Red Devils, ha deciso di schierare titolare il centrocampista marocchino nella finale di FA Cup contro il Manchester City. Amrabat non si è certo messo in mostra in tutta la stagione, ma nelle ultime uscite si è ritagliato più spazio, alternando un paio di ottime partite a prestazioni negative, non passate inosservate dai tifosi inglesi. All’intervallo, il Manchester United è avanti per 2 a 0, a un passo da sollevare un trofeo in una stagione piuttosto cupa.

