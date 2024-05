Schira rivela: “Il Sassuolo alza il pressing per Alberto Aquilani. Offerto un biennale”

Il futuro di Alberto Aquilani è ancora incerto. Il tecnico sembrerebbe propenso a lasciare il Pisa al termine della stagione e il suo profilo è stato accostato anche alla panchina della Fiorentina per il post Italiano. Secondo quando riporta Nicolò Schira, il Sassuolo sarebbe interessato ad ingaggiare il tecnico in vista della prossima stagione in Serie B, alzando il pressing su di lui, offrendogli un contratto biennale. Aquilani è vincolato al Pisa fino al 2025, ma le due strade potrebbero separarsi a fine stagione.

