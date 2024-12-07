Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol

L'ex centrale della Fiorentina è stato decisivo nel successo dei suoi in casa del Manchester United, segnando un gol

L'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic oggi è stato protagonista della vittoria prestigiosa del club di cui fa parte, ovvero il Nottingham Forest in casa del Manchester United per 3-2. Inoltre, il centrale serbo, dopo soli due minuti, ha segnato una rete importante per lo sviluppo della partita in uno stadio prestigioso come Old Trafford, la gara è stata pirotecnica poichè al suo vantaggio ha risposto l'ex attaccante atalantino Hojlund al '18 del primo tempo. Successivamente, la squadra di Milenkovic è tornata in vantaggio con le reti di Gibbs-White e Wood, il tabellino è stato completato dal gol del portoghese Bruno Fernandes, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo giocato con le maglie di Udinese, Sampdoria e Novara.

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