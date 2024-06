Amrabat: “Il mio futuro? Prenderò la decisione più giusta, ma restare allo United è un’opzione”

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina in prestito ai Red Devils in Premier League, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Manchester United Forever. Le sue parole:

“Ancora non so bene dove giocherò il prossimo anno, ma restare è sicuramente un’opzione. Penso che quella appena conclusa sia stata una stagione difficile sia per il Manchester United che per me. Parleremo del futuro. Il Manchester United è il più grande club del mondo, chi non vorrebbe giocare a calcio qui? Prenderò la decisione più giusta, perché tutte le parti devono essere d’accordo. Vedremo cosa succederà in futuro”.

