Dall’Inghilterra: “Amrabat bocciato dal Manchester United. Può tornare alla Fiorentina già a gennaio”

Le ultime sul futuro del Manchester United dopo il pessimo inizio di stagione tra campionato e Champions. I dettagli Secondo quanto riportato dal The Guardian, il Manchester United sarebbe pronto ad investire pesantemente nel mercato di gennaio per invertire la rotta. Dopo il pessimo inizio di stagione, sul banco degli imputati sono finiti infatti anche diversi calciatori. Tra questi ci sono anche due nuovi arrivi, ovvero Sofyan Amrabat e Mason Mount. Il centrocampista ex Fiorentina potrebbe così tornare a sorpresa subito a Firenze, nonostante per averlo il Manchester abbia speso 10 milioni di prestito oneroso (con riscatta a 25 milioni).

