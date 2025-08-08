Incontro da leggenda: Sir Alex Ferguson fa visita alla Fiorentina e riabbraccia David De Gea

Una visita inaspettata, carica di emozioni e ricordi. Il ritiro inglese della Fiorentina si è trasformato per un giorno in un piccolo pezzo di Old Trafford grazie alla presenza di una vera leggenda del calcio mondiale: Sir Alex Ferguson. Lo storico allenatore del Manchester United, protagonista di una delle più lunghe e vincenti gestioni tecniche nella storia del calcio, ha fatto visita al ritiro della squadra viola, impegnata nella preparazione dell’amichevole di prestigio contro proprio i Red Devils.

Ma il motivo della visita non era solo calcistico: Sir Alex aveva un appuntamento speciale con David De Gea, portiere spagnolo approdato da poco alla Fiorentina. I due si sono riabbracciati con affetto al tavolo numero 43, un dettaglio tutt’altro che casuale, essendo proprio il 43 il numero di maglia scelto da De Gea in viola, in omaggio al suo passato.

Ferguson e De Gea hanno condiviso due stagioni intense a Manchester, dal 2011 al 2013, quando il giovane portiere arrivò dall’Atlético Madrid per raccogliere l’eredità di Van der Sar. Furono anni di crescita e sfide, culminati con la Premier League vinta nel 2012-13, l’ultima della straordinaria carriera di Sir Alex.

La scena è stata quella di un caloroso incontro tra maestro e allievo. Abbracci sinceri, chiacchiere sorridenti e uno scambio di battute che ha attirato l’attenzione di staff e giocatori presenti. Ferguson, con il suo immancabile aplomb, ha mostrato grande interesse per il progetto viola, lodando l’ambiente e la professionalità dello staff tecnico.

L’amichevole di domani tra Fiorentina e Manchester United si preannuncia ora ancora più speciale. Sul campo si incroceranno passato e presente, ma sugli spalti, e nei cuori dei tifosi, resterà l’immagine di un legame che va oltre le maglie: quello tra un’icona del calcio mondiale e uno dei suoi tanti “figli calcistici”.

Questo il post che la Fiorentina ha rilanciato sui suoi profili social: