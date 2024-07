Lo United ha fatto sapere alla Fiorentina di non voler pagare 20 milioni per il riscatto di Amrabat

In casa Firoentina resta sempre viva la questione Amrabat. Tra circa due settimane scadono i termini legali per il diritto di riscatto (20 milioni ndr) pattuito la passata stagione con il Manchester United. Gli inglesi hanno però già fatto sapere ai viola di non voler pagare quella cifra. Esperienza finita? Macché. Il marocchino infatti non ha intenzione di tornare a Firenze e vorrebbe giocarsi una nuova chance con lo United. Interessato a propria volta ad un secondo prestito magari oneroso, ma non ad un acquisto definitivo imminente. Prestito che sarebbe reso possibile dal contratto allungato dallo stesso Amrabat con la Fiorentina lo scorso anno prima del passaggio allo United.

Certo il club di Commisso incasserebbe nel presente meno rispetto a quanto preventivato, ma una stagione da protagonista potrebbe in futuro aumentare la valutazione del cartellino. Riflessioni in corso, c’è tempo. Amrabat infatti potrà godere di una settimana in più di vacanze avendo giocato con la propria Nazionale. In mezzo i viola cercano un incursore ed un metodista, ovvero un regista moderno. Tanti i nomi per queste due posizioni sondati. Resta viva la pista Aster Vranckx (Wolfsburg), ma non alle cifre chieste dai tedeschi con il calciatore legato da un contratto così breve. Lo scrive La Repubblica

LA FIORENTINA CI RIPROVA PER GUDMUNDSSON