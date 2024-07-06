La Nazione: "Pradè vuole anticipare l'Inter su Gudmundsson perchè ora non hanno soldi per prenderlo"

Il mercato della Fiorentina potrebbe accendersi sul giocatore che a gennaio poteva essere viola, stiamo parlando di Albert Gudmundsson

Daniele Pradè non ha mai smesso di pensare ad Albert Gudmundsson. E questa ormai è una certezza. Dopo la trattativa fiume nel corso dell’inverno, durata praticamente un mese, adesso il ds viola sta cullando il sogno di riaprirla. Qualche contatto c’è già stato nelle ultime ore, tanto è bastato per far ripartire il tormentone. A gennaio fu una specie di illusione, ma rispetto ad allora ci sono un paio di aspetti mutati, uno positivo e l’altro negativo. Il primo riguarda il Genoa: a metà della scorsa stagione non aveva la certezza di essere salvo e non voleva privarsi del suo giocatore di maggior talento.

Fu lo stesso Gilardino a premere perché restasse in Liguria, tanto da far alzare esponenzialmente la richiesta del club genoano. Intorno ai 20 milioni di euro più bonus Commisso diede lo stop. Adesso il discorso è diverso. Il calciatore ha l’ambizione di misurarsi altrove e il Genoa è entrato nell’ottica di doverlo cedere. Prezzo più o meno sempre intorno ai 25 milioni di euro. Di contro - e qui siamo all’aspetto che può complicare l’assalto - c’è il serrato corteggiamento dell’Inter. Il fascino della Champions League e la prospettiva di lottare per lo Scudetto. Oggi però i nerazzurri non hanno i soldi necessari per fare l’operazione.

Dovranno prima cedere (De Vrij in Arabia e Carboni al Marsiglia) per intavolare il tutto. Per questo Pradè ha deciso di riprovarci. Dal canto suo può garantire a Gudmundsson una titolarità che all’Inter di certo non avrebbe.Il resto del mercato ruota intorno all’esigenza di piazzare i primi colpi a centrocampo. Vranckx rimane in cima alla lista ma la Fiorentina non vuole spendere più di 8 milioni, piace molto anche Bove che però la Roma valuta intorno ai 20, troppi. Brescianini rimane un’idea sullo sfondo, ma anche in questo caso Pradè non si spinge oltre i 7-8 milioni. I

eri intanto è circolato un nuovo nome per la difesa, quello di Logan Costa, classe 2001 del Tolosa. Valutazione alta per il capoverdiano con il contratto in scadenza nel 2026.Infine le uscite, ancora bloccate. Il tesoretto viola per adesso non c’è ma dovrà necessariamente arrivare da Amrabat, Ikoné e Nzola. Quantificando almeno 30-35 milioni da investire negli acquisti. Occorre accelerare su questo fronte, anche se il weekend scivolerà via probabilmente senza sussulti. Lo scrive La Nazione

ENZO BUCCHIONI SUL MERCATO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/bucchioni-zaniolo-magari-vogliono-prendere-uno-piu-forte-se-arriva-un-colpani-e-meglio/259748/