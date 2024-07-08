TMW, Amrabat in scadenza a giugno 2026. La Fiorentina si è cautelata prima di mandarlo allo United

Sofyan Amrabat spera ancora di restare a vestire la maglia del Manchester United anche nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la questione non è ancora chiusa, visto...

Sofyan Amrabat spera ancora di restare a vestire la maglia del Manchester United anche nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la questione non è ancora chiusa, visto che i Red Devils avranno tempo fino alla fine della prossima settimana per far scattare l'opzione di acquisto a titolo definitivo per il marocchino, arrivato l'ultimo giorno del mercato estivo 2023 in prestito con diritto di riscatto. Da capire se gli inglesi pagheranno la cifra pattuita un anno fa o se magari vorranno cercare di rinegoziare l'accordo, dopo aver comunque già speso 10 milioni di euro per prenderlo per il primo anno.

Novità sul contratto di Amrabat alla Fiorentina.

Contrariamente a quanto si pensava, il club viola si è comunque cautelato, proprio un anno fa, nel giorno in cui ha ceduto con la formula precedente descritta il calciatore al Manchester United. L'attuale accordo del centrocampista con la società gigliata non è infatti in scadenza tra un anno, bensì il 30 giugno 2026.

La Fiorentina ha infatti previsto il prolungamento per un'altra stagione per il calciatore, in modo da avere maggiore forza contrattuale anche nel caso in cui non dovesse arrivare il riscatto da parte del club del nord dell'Inghilterra, visto che la volontà di Amrabat è comunque sempre la stessa: lasciare i viola nel corso di questa estate.

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