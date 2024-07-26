La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"

Il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat gentilmente "restituito" a fine prestito dal Man Utd, sembra sempre più lontano con la testa oltre che con i piedi da Firenze. Mentre gli uomini di Palladino faticano e lottano nella tournee inglese l'ex Verona si rilassa a Marrakech in compagnia del procuratore e di alcuni amici così come riportato dal profilo instagram di @aimanebazz98. Che sia stata proprio l'occasione per parlare di mercato?