La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"
Il futuro del centrocampista marocchino è tutt'altro che definito anche se la sua permanenza a Firenze sembra veramente molto difficile
Il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat gentilmente "restituito" a fine prestito dal Man Utd, sembra sempre più lontano con la testa oltre che con i piedi da Firenze. Mentre gli uomini di Palladino faticano e lottano nella tournee inglese l'ex Verona si rilassa a Marrakech in compagnia del procuratore e di alcuni amici così come riportato dal profilo instagram di @aimanebazz98. Che sia stata proprio l'occasione per parlare di mercato?
Mandragora: “Buona prova stasera, partita dura ma siamo preparati, faremo un’ottima stagione”
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