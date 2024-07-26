Mandragora: "Buona prova stasera, partita dura ma siamo preparati, faremo un'ottima stagione"

Uno dei pochi centrocampisti sopravvissuti alla rivoluzione di mercato commenta positivamente la gara col Bolton e la prima parte di ritiro

Ai microfoni dei giornalisti presenti a bordo campo il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha rilasciato a fine gara queste brevi dichiarazioni:

"Abbiamo disputato una buona prova, avversario tosto più avanti nella preparazione, sono convinto che faremo un'ottima stagione. Abbiamo passato una buona fase di ritiro, ma c'è ancora tempo per entrare in condizione. In Inghilterra abbiamo trovato sicuramente un clima più fresco che ci fa lavorare meglio. Partita vera, maschia, bisogna essere preparati a questo tipo di partita. Colpani si è presentato bene alla squadra, ci darà senz'altro una grande mano, siamo molto contenti di averlo con noi"

TOP E FLOP FIORENTINA: BREKALO SEGNA, CAPRINI SORPRESA. RANIERI SBAGLIA, KEAN SI MANGIA GOL

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