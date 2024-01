Dall’Inghilterra annunciano: “Il Manchester non riscatterà Amrabat, tornerà a Firenze a fine stagione”

Esperienza in Inghilterra tutt’altro che positiva per Sofyan Amrabat. Una stagione pallida al Manchester United, deludendo le aspettative che si erano create su di lui. Il centrocampista marocchino farà dunque ritorno a Firenze a fine stagione, in quanto i Red Devils non hanno intenzione di esercitare la formula del riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il Manchester ha già versato 10 milioni nelle casse della Fiorentina per il prestito oneroso, accontentando Amrabat sulla destinazione. A riportarlo è Sportlens.com.

LEGGI ANCHE: BELOTTI VICINO ALLA FIORENTINA