Corriere dello Sport: "Capitolo Amrabat, possibile nuovo prestito in Inghilterra. C'è il Milan"

Amrabat vive ormai da separato in casa

Sofyan Amrabat vive ormai da separato in casa. Nonostante sia tornato a tutti gli effetti un tesserato della Fiorentina, il centrocampista considera conclusa la sua avventura a Firenze. E per quanto la dirigenza viola avrebbe gradito una sua permanenza, il classe 1996 aspetta solo di trovare una nuova sistemazione. Nei giorni scorsi ha anche pubblicato una foto attraverso i propri canali social che lo ritraeva in solitaria mentre si allenava con indosso la divisa del Manchester United. Già, perché nella testa del marocchino ci sono ancora i Red Devils, che lo hanno avuto nell’ultima stagione e con cui il ragazzo vorrebbe proseguire il suo percorso. Da parte loro gli inglesi hanno scelto di non esercitarne il diritto di riscatto: la cifra (circa 20 milioni) era ritenuta troppo alta. Ma adesso potrebbero tornare alla carica richiedendolo alla Fiorentina in prestito, magari stavolta con obbligo di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.