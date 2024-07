Corriere dello Sport: “Amrabat si allena e spera di essere ceduto prima del ritiro con la Fiorentina”

Amrabat è ancora nella lista del Manchester United. Chissà che non si tratti di una rivelazione di mercato considerando che oltretutto il club, dopo l’annata con Erik ten Hag, non sembrava propenso a confermare il ragazzo nato nei Paesi Bassi. La cui priorità, comunque, è quella di restare in Inghilterra, come ha confermato lui stesso in tempi non sospetti: «I Red Devils sono il più grande club del mondo, chi non vorrebbe giocare a calcio lì? Sicuramente restare al Manchester United è un’opzione per me. Prenderò la decisione più giusta, perché tutte le parti devono essere d’accordo. Vedremo cosa succederà». Tutto alla luce del sole, insomma.

Nel frattempo il ventisettenne sta sfruttando gli ultimi giorni di vacanza per recuperare la migliore forma fisica. Lo certificano i suoi canali social, attraverso i quali Amrabat si è mostrato con i guantoni da boxe in palestra intento a colpire il sacco davanti a lui. La sua speranza a dire il vero è quella di avere sciolto le riserve prima del raduno al Viola Park in programma il prossimo 8 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.