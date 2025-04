La Fiorentina annuncia un amichevole con il Manchester United, De Gea più vicino a restare?

La Fiorentina in questi minuti ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale un amichevole di prestigio contro il Manchester United che si disputerà all’Old Trafford il 9 Agosto. I biglietti sono già acquistabili ed in vendita tramite il sito ufficiale dei Reds e partità farà parte di un torneo estivo chiamato Snapdragons cup.

Un amichevole nel segno di David De Gea dato che l’attuale portierone Viola è stato per anni il numero uno del Manchester e rappresenta senza ombra di dubbio una bandiera per i Red Devils. Per lui sarà una grande occasione per salutare i suoi ex tifosi in quello che è e rimarrà sempre il suo stadio, tutto questo di conseguenza fa pensare ad una permanenza dello spagnolo alla Fiorentina.

Non è un caso che la Fiorentina abbia usato proprio l’immagine del portierone spagnolo per promuovere la partita, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali del suo rinnovo questa notizia sembra essere un indizio