Allegri pensa già alla Fiorentina: “Spero che Di Maria sarà a disposizione per la gara di Firenze”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato anche della gara tra Fiorentina e Juventus, che si giocherà sabato prossimo al Franchi:

“A Genova non ha giocato male, ha bucato un intervento. Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene, ieri ha lavorato con la squadra ma stamattina non stava bene con la gamba, se la sentiva un po’ strana. Le cose mezze e mezze non vanno bene, è talmente importante che ho bisogno di averlo al massimo visto che siamo solamente all’inizio e da mercoledì abbiamo una partita ogni tre giorni. Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra, l’obiettivo è Firenze. Se poi dovesse andare bene sarà a disposizione per lo Spezia ma sarà molto difficile”.

